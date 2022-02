Lijnbus brandt helemaal uit: “Alle schoolkinderen konden op tijd het voertuig verlaten”

MAARKEDAL Agentschap Natuur en Bos geeft vernieti­gend rapport over project Kortekeer: “Een mokerslag na alle geleverde inspannin­gen”

Schepen van Sport Filip Meirhaeghe (Open Vld) houdt een kater over aan het cruciale overleg met het Agentschap Natuur en Bos over het project Sportpark aan de Kortekeer. “Het verslag was vernietigend en betekent het einde van het voetbaldossier op de Kortekeer. We moeten nu bekijken hoe het verder moet.” Ook in Ronse kijkt men gespannen naar dat vervolg van dit verhaal.

