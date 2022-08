Komitee Parike organiseert feestelijke inhuldiging van gerestaureerd Fietsenmonument

Het Fietsenmonument stond tot vorig jaar op de kruising van de Herreweg, Kasteelstraat, Geraardsbergsestraat en Ronsesestraat. Het was er geplaatst in 2005. Het kunstwerk, opgebouwd met tientallen frames van fietsen, is een ontwerp van de Parikse architect Marc Carlier. Het werd gebouwd door leerlingen van het Koninklijk Atheneum van het GO! in Brakel. Toenmalig liberaal schepen wijlen Ghislain Nachtergaele was de bezieler van het project.