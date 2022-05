Kinderen kunnen zich dit weekend uitleven tijdens Wilde Buitendagen aan de Boembekemolen

KLUISBERGEN Kluisber­gen wandelt de Stroomlaan in, de verbin­dings­weg tussen Berchem en Ruien

Het gemeentebestuur wandelt op zaterdag 30 april om 18 uur de Stroomlaan in. Dat is de verbindingsweg tussen de rotonde in Berchem en de rotonde in Ruien. Die moet de dorpskern van Berchem bevrijden van het zwaar verkeer.

29 april