Kinderboerderij Diggie sluit zomervakantie af met feestelijke tweedaagse

Climaxi voert deze week actie in Kruisem en Ronse en komt met nog meer slecht milieu­nieuws: “Maar de overheid haalt haar schouders op”

Climaxi, dat vorige vorige week naar buiten kwam met volgens haar verontrustende PFAS-bloedresultaten op vijf locaties in Vlaanderen, gaat deze week op al die plaatsen actie voeren. Woensdag trekt Climaxi naar Kruisem en de dag nadien is er een actie in Ronse. “En er komt ook nog slecht nieuws uit D’Hoppe”, kondigt Clilmaxi-woordvoerder Filip De Bodt aan.