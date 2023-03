Kampeerauto’s voortaan welkom aan de Rijdtmeersen in Brakel: “Vorm van toerisme die in de lift zit”

Toeristen die er met de kampeerauto op uit trekken, kunnen voortaan een stop nemen in het recreatiegebied De Rijdtmeersen in Brakel. De gemeente installeerde er de nodige faciliteiten en ziet in het aantrekken van campertoeristen een extra toeristische troef. “Het is de bedoeling dat deze bezoekers terecht komen bij een lokale handelaar, café of B&B voor tips om de regio te ontdekken”, klinkt het.