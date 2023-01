Inbrekers stelen grote som geld in Alfa: jeugdhuis tijdelijk gesloten

RONSE Niet opdagen voor een afspraak is een plaag geworden en daar wil Turn Up iets aan doen: “Door nieuw systeem zijn er slechts 3 op de 10.000 ‘no-shows’

Het is een probleem van veel bedrijven, organisaties en vrije beroepen: mensen die hun kat sturen naar een afspraak. ‘No shows’ heet dat in het vakjargon en daar wil Nicolas De Bruyne met zijn bedrijf Turn Up iets aan doen. Bij tandartsenpraktijk Ultradental in Ronse zijn ze al helemaal overtuigd.

