Inbrekers stelen 1.500 euro in slagerij De Koekelaere: “De politie heeft mijn kluisje leeg teruggevonden nabij het bosje aan Terwalle”

“De daders zijn binnengedrongen langs de zaal achteraan in de zaak. Daar hebben ze met een grote schroevendraaier of een koevoet een raam geforceerd”, vertelt Eric De Koekelaere. “Ze zijn niet alleen in de winkel geweest, maar hebben ook heel mijn bureau overhoop gehaald. Daar hebben ze een kluisje gestolen met wisselgeld. De politie heeft het lege kluisje teruggevonden nabij het bosje aan Terwalle, een paar honderd meter verder. Ik schat dat we 1.500 euro kwijt zijn”, vertelt De Koekelaere.

De zaak is uitgerust met een camerabeveiliging. “Maar we weten nog niet of we bruikbare beelden hebben. We wachten hiervoor op de installateur”, zegt De Koekelaere. Hij kan de zaak nog relativeren en er kan zelf nog een grapje vanaf. “Ik hoop dat ze ook van onze lekkere saucissen hebben geproefd, dan komen ze zeker terug. Maar dan graag overdag, als ik er ben. Ze kunnen dan betalen met mijn geld”, lacht de bestolen slager.