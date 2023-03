In Flandrien Hotel laat Bernard de koers het hele jaar leven: “Onze ambitie reikt verder dan een een volgeboekt Ronde-weekend”

Voormalig massage- en relaxatie­sa­lon Club Madame in brand, oorzaak wordt onderzocht

In de Ninoofsesteenweg 553 is zaterdag brand ontstaan in het voormalige Club Madame. Het vuur werd opgemerkt kort na de middag. De brandweer had het vuur snel onder controle, het verkeer op de drukke invalsweg moest tijdelijk over één rijstrook.