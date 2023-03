In Flandrien Hotel laat Bernard (64) de koers het hele jaar leven: “Onze ambitie reikt verder dan een volgeboekt Ronde-weekend”

Lucie (3) uit Oudenaarde heeft een beenprothe­se en is LE­GO-ambassa­deur: “Het punt is dat het geen punt (meer) is”

In de eerste kleuterklas van KBO Volkegem De Sterrenkijker zit de drie jaar jonge Lucie. Het meisje heeft een aangeboren afwijking aan haar bovenbeen en heup en draagt een prothese. Ze is ambassadeur van LEGO Friends dat kinderen met een nieuwe generatie personages zo vroeg mogelijk wil maken met diversiteit. “Het punt is dat de prothese voor Lucies klasgenootjes al lang geen punt meer is”, zegt juf Sylvie.