Hevige regenval in Oost-Vlaanderen doet waterlopen buiten oevers treden: verschillende straten blank

Door de zware regenval van vandaag zijn in Oost-Vlaanderen verschillende beken buiten hun oevers getreden. Onder meer in Maarkedal, Haaltert en Zottegem staan straten blank. Lees hieronder het overzicht.

In Maarkedal is de Maarkebeek buiten haar oevers getreden. Het peil van de beek staat nu tot aan de bovenkant van het brughoofd.

In Haaltert en zijn deelgemeenten kreeg de brandweer tientallen oproepen voor ondergelopen straten. De situatie was het zwaarst in Lebeke in Denderhoutem en de Edestraat in Haaltert.

In Zottegem staat een deel van de Wurmendries blank. Daar is de Traveinsbeek buiten haar oevers getreden.

Een parking in Sint-Lievens-Houtem staat helemaal blank. Ouders die deze middag hun kinderen gingen afhalen in basisschool Hofkouter in Sint-Lievens-Houtem hebben er natte voeten aan overgehouden.

In Wichelen heeft de nooddijk ervoor gezorgd dat Bohemen gespaard werd van wateroverlast.

In de Priester Joris Eeckhoutlaan in Deinze liep een garage onder water. In de Bisdomkaai in Gent liep een kelder onder water.