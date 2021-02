Hevige regenval in Oost-Vlaanderen doet waterlopen buiten oevers treden, en piek nog niet bereikt: “Er komt nog meer regen aan”

Door de zware regenval van vandaag zijn in Oost-Vlaanderen verschillende beken buiten hun oevers getreden. Onder meer in Maarkedal, Haaltert en Zottegem staan straten blank. Lees hieronder het overzicht.

Als gevolg van de vele neerslag van de voorbije weken is de bodem erg verzadigd. De waterpeilen op de onbevaarbare waterlopen stegen daardoor erg snel. De wachtbekkens worden volop aangesproken om te voorkomen dat woningen onder water lopen. “Hier en daar valt weliswaar niet uit te sluiten dat een tuin, garage of woning toch met wateroverlast af te rekenen krijgt”, zegt Katrien Smet, woordvoerster van de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM), die voor de onbevaarbare waterlopen bevoegd is.

Op veel plaatsen heeft het waterpeil trouwens zijn piek nog niet bereikt. Dat zal pas vanavond of morgenochtend vroeg het geval zijn. In de loop van vandaag wordt nog matige neerslag verwacht en af en toe buien, goed voor nog een bijkomende 5 tot 10 liter neerslag per vierkante meter. Op verschillende waterlopen kan het waterpeil tot dicht tegen het alarmpeil stijgen, luidt het op waterinfo.be.

In Maarkedal is de Maarkebeek buiten haar oevers getreden. Het peil van de beek staat nu tot aan de bovenkant van het brughoofd.

In Haaltert en zijn deelgemeenten kreeg de brandweer tientallen oproepen voor ondergelopen straten. De situatie was het zwaarst in Lebeke in Denderhoutem en de Edestraat in Haaltert.

In Zottegem staat een deel van de Wurmendries blank. Daar is de Traveinsbeek buiten haar oevers getreden.

Een parking in Sint-Lievens-Houtem staat helemaal blank. Ouders die deze middag hun kinderen gingen afhalen in basisschool Hofkouter in Sint-Lievens-Houtem hebben er natte voeten aan overgehouden.

In Erpe-Mere zijn de Honegemstraat op de grens van Erpe met Lede en de lusvormige aftakking van de Ratmolenstraat in Aaigem ondergelopen. Op geen enkele plaats zijn woningen bedreigd.

In Wichelen heeft de nooddijk ervoor gezorgd dat Bohemen gespaard werd van wateroverlast.

In de Priester Joris Eeckhoutlaan in Deinze liep een garage onder water. In de Bisdomkaai in Gent liep een kelder onder water.

In Everbeek stonden wegen blank, waardoor ook een wagen bleef steken in het water. Bewoners proberen de schade te beperken en gaan de modder te lijf met tuinslang en schop.

