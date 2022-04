Het Groene Lilare ontvouwt bouwplannen en zwaait de deuren open

“In Zegelsem starten we met een volledige nieuwbouw die bestaat uit twee klaslokalen en een polyvalente zaal. In de afdeling 6de leerjaar in Sint-Maria-Oudenhove komt een volledig nieuwe vloerbekleding. In de vestiging in Elst investeren we in een nieuw afdak. Bij de school in Opbrakel wordt de aanbouw verder afgewerkt tot een nieuw sanitair gedeelte en twee nieuwe klaslokalen. En tenslotte in Michelbeke komt er een volledig nieuwe speelplaats en renoveren we de daken van de kleuterklassen en het secretariaat”, vat de directeur samen.