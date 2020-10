Herman De Croo groet de Ronde... zonder mondmasker: “Bij het naar buiten sprinten stomweg vergeten, maar ik zal boete betalen”

“Ik beken”, zegt De Croo. “Ik kreeg na de passage van de renners meteen een berispend telefoontje van zoon Alexander, die ook thuis was en met de kinderen naar de wedstrijd heeft gekeken. Hoe het mogelijk was dat ik daar zonder masker stond? Verstrooidheid en haast”, zegt Herman. “De eerste renners waren iets vroeger dan ik had verwacht. Toen ik het lawaai van de koers hoorde, heb ik een sprintje ingezet om snel langs de straat te staan. En ja, in al mijn haast vergat ik mijn mondmasker uit mijn jaszak te halen. Ik stond er wel helemaal alleen, maar ik zoek geen excuus: het was onbewust, maar ik ben in de fout gegaan. Ik ben overigens uiterst voorzichtig in deze coronatijden. Ik zal nu waarschijnlijk een boete krijgen en die zonder morren ook betalen. En word ik toch niet gesanctioneerd, dan geef ik die 250 euro wel aan een goed doel”, neemt De Croo zich voor.