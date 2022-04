Gouden jubileum in Brakel

Kruisem/Lozer RESTOTIP. De Zandvlooi in Kruisem: een (h)eerlijke keuken zonder poespas

De Zandvlooi aan de rand van het Lozerbos in Kruisem is een echt familiebedrijf. Karolien, Jeroen en Lander Van Hautte hebben de zaak overgenomen van hun ouders Godfried en Christine, die ook nog altijd mee de handen uit de mouwen steken. Een (h)eerlijke keuken zonder poespas is het al 150 jaar oude recept waar ze hier aan vasthouden.

26 maart