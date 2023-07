Brutale inbraak in juweliers­zaak via de buren roept veel vragen op: “Dieven hebben er meerdere dagen over gedaan om dat gat te kappen”

De spectaculaire inbraak die onbekenden woensdagnacht forceerden in juwelierszaak De Tandt in Ronse beroert de gemoederen. De inbrekers drongen binnen via een gat in de gemeenschappelijke muur met een leegstaand pand. Uit onderzoek blijkt nu dat dat gat op meerdere dagen met de hand werd gehakt. Maar waarom ging het alarm niet af? Hoe kon het aangrenzend pand al die tijd leegstaan? En vooral: heeft echt niemand iets gehoord?