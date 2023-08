Geregeld zon, maar ook enkele wolken in Brakel vandaag

Burgers met drones en AI brengen zwerfvuil langs Schelde in beeld: “Dit onderzoeks­pro­ject is een wereldpri­meur”

De Vlaamse onderzoeksinstelling VITO schakelt burgers in om met drones foto’s te maken van de oevers van de Schelde en gebruikt artificiële intelligentie om de beelden te detecteren waar zich het meeste zwerfvuil bevindt. “Dit onderzoeksproject, waarvoor zondag in Oudenaarde de eerste drones de lucht ingaan, is een wereldprimeur”, zegt Thomas de Groote, oprichter en CEO van River Cleanup. Hij vertelt hoe het opmerkelijke project in zijn werk gaat en hoe droneliefhebbers eraan kunnen deelnemen.