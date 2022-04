Genieten van de pracht van blauwe boshyacinten in het Brakelbos

De boshyacinten staan in bloei en dat levert prachtige beelden op. Het Agentschap Natuur en Bos, dat beheerder is van bos, vraagt dat bewonderaars van de natuurpracht wel op de bospaadjes blijven, omdat ze ander schade aanrichten aan de kwetsbare bloempjes. De blauwe kousjes zijn onder meer ook te bewonderen op verschillende flanken in het Kluisbos in Kluisbergen, het Muziekbos in Ronse en het Koppenbergbos in Melden.