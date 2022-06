Gemeenten zetten zich in voor een rookvrije samenleving: “Kinderen zo weinig mogelijk in contact laten komen met tabaksproducten”

De charterondertekening is een initiatief van Logo Gezond+ vzw. “Als Lokaal Gezondheidsoverleg ondersteunen we de lokale besturen bij het uitwerken van hun gezondheidsbeleid. Heel wat lokale besturen hebben ook het label Gezonde Gemeente, wat betekent dat ze streven naar gezond gedrag in een gezonde omgeving. Door het Charter ‘Alliantie voor een Rookvrije Samenleving’ te ondertekenen, willen we vooral voorkomen dat kinderen en jongeren (passief) meeroken of beginnen roken. Enkele gemeenten engageerden zich de afgelopen jaren al voor het project Generatie Rookvrij en maakten zo verschillende speel-en sportterreinen in eigen beheer rookvrij. We zijn blij dat daar nu heel wat gemeenten bijkomen. Zo werken we samen aan een gezonde regio", legt Lieselot Geeraert uit.

Volledig scherm Zottegem: 17 gemeenten ondertekenden het charter Generatie Rookvrij van Logo Gezond +. © Frank Eeckhout

Zien roken doet roken

Logo Gezond+ wil ervoor zorgen dat kinderen en jongeren zo weinig mogelijk in contact komen met tabaksproducten en vragen dat rokers niet roken in het zicht of het bijzijn van kinderen en jongeren. “Want zien roken wekt de indruk dat roken normaal is. Kinderen en jongeren kopiëren gedrag: zien roken, doet roken. Daarom moet rookvrij de norm worden. Zo zullen kinderen en jongeren weerbaarder worden en minder geneigd zijn om te beginnen met roken", zegt Geeraert.

Goede informatie

Naast het creëren van rookvrije speel- en sportomgevingen zal Logo Gezond+ de gemeenten inspireren en motiveren om het aantal rokers terug te dringen en hen met effectieve hulp te ondersteunen om te stoppen met roken. “Dit kan door rokers door te verwijzen naar Tabakstop, een infoavond over stoppen met roken of een laagdrempelig rookstopaanbod te organiseren met een tabakoloog of een extra terugbetaling te voorzien of door een lokale rookstopwedstrijd of campagne te organiseren. Goede informatie over stoppen is de eerste stap", voegt Jasmien Pauwels, expert Tabak bij Logo Gezond+ toe.

