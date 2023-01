Gemeente verkoopt afgeschreven voertuigen per opbod

Het eerste voertuig is een mini-vrachtwagentje met kipbak. De Piaggio heeft 91.897 kilometer op de teller. Daarnaast verkoopt de gemeente ook nog een bestelwagen. Die heeft in 26 jaar 184.492 kilometer afgelegd. Voor welke prijs het rollend materieel van de gemeente onder de hamer gaat, hangt af van de biedingen, want de verkoop gebeurt per hoger opbod. Geïnteresseerden kunnen bieden op vrijdag 27 januari vanaf 16.30 uur in het gemeentelijk arsenaal aan de Driehoekstraat 80 in Nederbrakel.