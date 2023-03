Gemeente organiseert fietsveilige week voor kinderen

AZ Oudenaarde moet op zoek naar nieuwe directeur: Ann De Maere stapt op na conflict met medische raad

Het Algemeen Ziekenhuis Oudenaarde zit zonder directeur. Ann De Maere, die het ziekenhuis achttien jaar heeft geleid, is opgestapt. Haar ontslag is het gevolg van het conflict met de medische raad van het ziekenhuis en wijst erop, dat de crisis in het management van de kliniek nog lang niet opgelost is. “De medische raad heeft het imago van ons ziekenhuis als betrouwbare partner onherstelbaar beschadigd”, vindt De Maere.