Gemeente geeft pleegouders premie tot 120 euro per kind

De gemeente gaf al geboortepremies aan kersverse ouders. Voor pleegouders was er nog geen financiële ondersteuning. Daar komt nu met de toelage dus verandering in. “We vinden dit meer dan logisch, pleegouders hebben hier evenzeer recht op”, motiveert Marleen Gyselinck (Open Vld), schepen van Gelijke Kansen.

Pleegzorggemeente

In mei 2021 overhandigde Pleegzorg Oost-Vlaanderen het label ‘Pleegzorggemeente’ aan de gemeente Brakel. Brakel engageerde zich daarmee om de komende jaren pleegzorg en pleeggezinnen in haar gemeente te ondersteunen. “In Brakel hebben we ondertussen weet van ongeveer dertien pleegzorggezinnen. Pleegouders zijn van onschatbare waarde en heel hard nodig. Daarom willen we ook als gemeente doen wat we kunnen om drempels voor pleegouders weg te werken. Meer dan het financiële aspect, is dit een vorm van erkenning”, besluit Gyselinck.