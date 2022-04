Geen zwaar verkeer mogelijk tussen Brakel en Ronse

Maarkedal Nachtelij­ke brand legt woning bij manège ’t Weidse Hof in Maarkedal helemaal in de as

Aan de Weitstraat in Maarkedal is in de nacht van dinsdag op woensdag een woning helemaal uitgebrand. De brandweer kon beletten dat de vlammen oversloegen naar de aanpalende manège.

30 maart