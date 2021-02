“Géén versoepelingen alstublieft, ik meen het!”: acteur Marijn Devalck stuurt opmerkelijke oproep de wereld in

BrakelActeur en zanger Marijn Devalck stuurt een duidelijke boodschap de wereld in: hij wil niet dat de regering de coronamaatregelen versoepelt. “Mijn oproep is misschien opmerkelijk omdat ik mijn brood verdien in de evenementensector, maar de teugels nu lossen is een slecht idee”, motiveert Devalck.

“Een noodkreet en ik meen het: GEEN VERSPOEPELING ALSTUBLIEFT!!!”, zo luidt het sms-bericht dat Marijn Devalck vrijdagochtend de wereld heeft ingestuurd.

“Het is echt wel nodig dat het signaal op rood blijft. Er mag nu niets meer fout lopen. Al enkele weken zeg ik dat we stilaan in de derde golf zitten. En tegelijk merken we dat er almaar meer mensen het ook snappen. De feestjes die we de voorbije dagen in de media hebben gezien, zijn toch onbegrijpelijk. Studenten die zich netjes houden aan de regels en per vier bijeenkomen, dat is natuurlijk oké. Maar er zijn er tien keer zoveel die alles aan hun laars beginnen lappen”, betreurt Devalck.

Quote Ik ga mijn berichtje ook nog naar Alexander De Croo sturen. Maar ik hoop en denk niet dat ik hem nog moet overtuigen. Marijn Devalck

“Sommigen gaan nog altijd te licht over deze pandemie. We zijn het allemaal beu. Ik ben het ook beu, maar we gaan toch nog even moeten volhouden en ik hoop dat de politiek geen domme beslissingen neemt door nu te versoepelen. Ik ga mijn berichtje ook nog naar Alexander (De Croo, red.) sturen. Maar ik denk niet dat ik hem nog moet overtuigen”, bedenkt Devalck.

Zelf zwaar getroffen

Als acteur, zanger en organisator in de evenementensector is de Brakelse artiest zelf ook zwaar door de coronacrisis getroffen. “Het is misschien opmerkelijk dat iemand uit mijn sector oproept tégen versoepeling van de maatregelen, maar we hebben geen keuze. Ik zit ook in de politiek en maak ook vergaderingen mee waar het gaat over onze gezondheid. We moeten nog even ons gezond verstand gebruiken en op onze tanden bijten”, besluit Devalck.