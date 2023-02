Fabian en Esmeralda openen Bar Berendries: “Oer-Vlaams biercafé met Mediterraanse keuken”

voetbal tweede nationale A Olsa Brakel kan degradatie­spook verjagen dankzij broodnodi­ge zege: “Dit hadden we nodig”

Een diepe zucht van opluchting die vanuit het verre Ieper tot in Brakel te horen was. Dat was het resultaat van de nipte maar meer dan verdiende zege van Olsa op het veld van degradatieconcurrent Westhoek. Habbas zorgde voor het enige doelpunt. Een gouden driepunter die geel-zwart opnieuw richting de middenmoot duwt en de kloof met de degradatieplaatsen tot zes punten vergroot. Olsa wil nu absoluut een reeks neerzetten om het degradatiespook definitief te verjagen.

30 januari