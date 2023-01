Ezel van Panamarenko-weduwe Eveline Hoorens sinds oudejaarsnacht op de loop

Valère maakte deel uit van een kudde van drie ezels op de hoeve van Eveline in Michelbeke. “Daarnaast grazen hier nog drie andere ezels in een andere kudde. Die zijn van een vriendin van mij”, begint Eveline te vertellen.

Vuurwerk

“Toen we op nieuwjaarsdag thuis kwamen, liepen die drie ezels van mijn vriendin op straat. Ze waren uitgebroken, nadat vuurwerk ze vermoedelijk heeft opgeschikt. We hebben ze nog terug naar binnen kunnen brengen, maar ’s anderendaags bleek dat mijn ezel Valère er niet meer was”, vertelt Eveline.

Sindsdien heeft ze zowat heel Michelbeke rondgetoerd om Valère op te sporen. “Ik ben met mijn brommertje langs alle mogelijke wegeltjes gaan zoeken. Ook in bossen ben ik al gaan kijken. Een oproep op sociale media heeft ook nog niets opgeleverd. Het is toch wel vreemd, dat Valère nergens opduikt. Misschien is hij ergens vastgeraakt? Of heeft iemand hem meegenomen? Valère wordt hier wel gemist, niet alleen door mij, maar ook door de andere ezeltjes”, vertelt Eveline wat beteuterd.