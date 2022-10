Dit zijn de winnaars van de Brakelse Leesbeestzomer

In totaal waren er 220 deelnemers. Daarvan behaalden er tachtig voldoende stickers voor de schattige leesgiraf of ander geschenkje. 55 deelnemers kregen een strip of stripbon en een aantal las nog flink door voor een boek of extra prijs. Bij de jongsten was Lore Ferlin de hoofdwinnaar. Henri Martens (niet op de foto) en Fien Ottoy eindigden als tweede en derdde.

In de tweede leeftijdsgroep sleepte Nienke Aelvoet de hoofdprijs in de wacht. Amaury Hubeau en Lennert Gauquier volgden haar op de voet. Delhpine Schiettecatte was veruit de grootste lezer bij de jongeren en zelfs van alle deelnemers. Jolien Gauquier en Helena Huysmans behaalden de tweede en derdde prijs in deze groep.