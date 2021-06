“Die kerels mogen het ook bij mij komen uitleggen”: intussen verscherpt burgemeester politiecontrole aan Rijdtmeersen na aanval op jogger

Kortrijk/Kuurne/Harelbeke/Brakel Vlastref­fen maakt na twee jaar comeback: “Motorrij­ders hunkeren naar samenhorig­heid”

3 juni Het Vlastreffen is terug, bijna twee jaar na de dertigste editie met 1.850 inschrijvingen op zondag 25 augustus 2019. Motorrijders, stip zondag 29 augustus 2021 met rood aan in jullie agenda. Dan vindt de 31ste editie van het motortreffen plaats. “Van zodra er van coronaversoepelingen sprake was, schoot het bestuur in gang”, zegt Jo Foubert, voorzitter van het Vlastreffen. “Be Part Of The Legend, slogan van het treffen, is toepasselijker dan ooit.”