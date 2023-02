Deze zomer weer foodtruckfestival op de Rijdt: deelnemers moeten nu al inschrijven

Het foodtruckfestival vindt plaats op zondag 13 augustus. Ook nu weer is het recreatiedomein De Rijdtmeersen de locatie. De gemeente doet een oproep aan uitbaters van foodtrucks om zich in te schrijven. Dat kan tot zondag 16 april via de gemeentelijke website www.brakel.be of deze link.

De gemeente bekijkt de verschillende kandidaturen en maak een selectie om te zorgen voor een gevarieerd aanbod.