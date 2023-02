De koers vanop de eerste rij meemaken, met een pintje in de hand? In deze zeven cafés langs het parcours van de Omloop kan het

Huis van Parma wordt wielercafé: “Nergens in de regio leeft de koers zo sterk als in Oudenaarde”

Aan de Markt in Oudenaarde zwaaien na maanden van leegstand de deuren van het Huis Van Parma weer open. Het bekende pand wordt een wielercafé. “Weet je dat we dit nog maar twee weken geleden beslist hebben?” Maar een bevlieging is het niet. De Zottegemse initiatiefnemers vertellen met veel overtuiging waarom zo hard in wielerstad Oudenaarde geloven.