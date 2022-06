De Kleppe krijgt als eerste Vlaamse vakantiecentrum een rolstoelschommel

De Kleppe in Everbeek (Brakel) biedt vakantieplaatsen aan kwetsbare groepen, personen met een mentale of fysieke beperking, mensen in armoede, mensen met autisme en personen met een bijzondere hulpvraag. “We zijn NEOS ontzettend dankbaar voor dit initiatief en de gulle schenking! Een rolstoelschommel zal hier een echte meerwaarde zijn”, legt coördinator Robin Ronsyn uit. “In De Kleppe ontvangen we mensen voor wie vakantie meestal niet zo evident is. Hier kunnen ze wel gewoon deelnemen aan activiteiten en een zorgeloze vakantie beleven. We voorzien zorghulpmiddelen, een autismevriendelijke werking, een professioneel zorgnetwerk, aangepaste activiteiten, een volledig toegankelijk domein, belevingsmomenten met de boerderijdieren. Een rolstoelschommel is de perfecte aanvulling. Bij mijn weten zijn we het eerste vakantiecentrum in Vlaanderen dat dit kan aanbieden. Het is een stevige investering, maar echt wel de moeite waard”, gelooft Ronsyn.