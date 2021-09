Burgemeester krijgt twee maanden cel en 46 uur werkstraf na verkeersagressie: “Ik heb een stommiteit begaan door die avond alcohol te drinken terwijl ik moest rijden”

MAARKEDAL Op Camping Visvijvers in Nukerke hebben Franky en Cathy uit Poperinge hun paradijs gevonden. “Als een vaste gast op vrijdag­avond niet opdaagt, is het via Whatsapp meteen van: waar zit je?”

30 augustus “We hebben overal gezocht naar een geschikte camping: in de Ardennen, aan de zee, in Noord-Frankrijk en in Nederland. Overal is het te groot, te druk, te afstandelijk. Nergens is het beter dan hier. Als we thuiskomen op zondagavond, begin ik alles al klaar te leggen om de volgende vrijdag te vertrekken.” Om maar te zeggen: Kathy Vanhove (49) en Franky Pauwels (50) uit Poperinge hebben op Camping Visvijvers in Nukerke-Maarkedal hun paradijs gevonden. Ze staan er nu vier jaar. Toen ruilden ze na 20 jaar La Roche de echte Ardennen voor de Vlaamse versie.