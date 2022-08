Buren vrezen overlast van skatepark pal in centrum Nederbrakel: “Maar dat is pure koudwatervrees”, zegt burgemeester

RONSE BIJZONDER WONEN. Joost en Caroline ruilden hun nieuwbouw voor grandeur van Villa Madonna: “Al veel beulenwerk verricht, maar we koesteren onze thuis”

Joost Van Goethem (48) en Caroline Van den Bossche (47) woonden in een comfortabele nieuwbouw met alles erop en eraan in Lovendegem toen hij in 2018 uit nieuwsgierigheid het woord ‘kasteel’ intikte op Google. Sindsdien is het leven van het koppel behoorlijk veranderd en rijst stilaan de vraag waar dit alles gaat eindigen. “Onze eigen kinderen verklaarden ons voor gek…”

