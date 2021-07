Brakelse oppositie neemt afwezige Alexander De Croo onder vuur: “Tijd om aardappelen te schillen op scoutskampen, maar gemeenteraad is er te veel aan”

MAARKEDAL Wordt Nukerke tegen eind 2021 de centrale begraaf­plaats in Maarkedal?

6 juli Er wordt momenteel gewerkt aan een studie die in kaart moet brengen hoeveel ruimte er nog is op de diverse lokale begraafplaatsen in Maarkedal. Aan de hand van de resultaten wordt beslist of er een centrale begraafplaats komt in de Glorieuxstraat in Nukerke.