In beeld: Sint-Sebastiaanruiterommegang in Michelbeke

TV Bekijk hier de eerste beelden van Johny Voners als angstaanja­gen­de maffiabaas in ‘Een goed jaar’

We kennen hem vooral als de sympathieke Xavier uit ‘F.C. De Kampioenen’, maar wijlen Johny Voners had wel meer in z'n mars. Dat bewees de acteur in de gloednieuwe Streamz-reeks ‘Een goed jaar' — z’n laatste rol ooit — waarin hij een Antwerpse maffiabaas vertolkt. Minder sympathiek, maar daarom niet minder straf.

7 juni