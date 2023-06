Open Vld keldert in opiniepeiling, maar premier De Croo weet in thuisbasis Brakel wel nog veel fans naar eetfestijn te lokken

Volledig scherm De sporthal Averbo in Michelbeke liep alvast aardig vol. © Ronny De Coster

Het is nog maar 11 uur en buiten al dertig graden. De temperatuur in Sporthal ‘Averbo’ aan het Riedeplein in Michelbeke ligt voelbaar nog een paar graden lager, maar dat voordeel gaat snel verloren als straks honderden kroketten de friteuses ingaan. Ze komen aan tafel met varkenshaasje of Normandische tongrolletjes.

(Lees verder onder de foto)

Volledig scherm © Ronny De Coster

Vleeseters

Volledig scherm Op kelner François Van Den Driessche (63) kan de familie De Croo al bijna veertig jaar rekenen. © Ronny De Coster “De vleeseters zijn in de meerderheid”, weet een dame van de keukenbrigade, een professioneel team. Daarnaast kunnen vader en zoon De Croo rekenen op een team van wel 50 vrijwilligers. “Wij zijn hier vijf dagen aan het werk”, zegt kelner François Van Den Driessche (63). “Vrijdag heb ik geholpen om de zaal klaar te zetten. Gisteren was ik kelner en dat is ook vandaag en op het seniorenfeest van morgen nog het geval. En dinsdag halen we de zaal leeg. Ik help de familie De Croo al bijna veertig jaar. Bij de verkiezingen werk ik mee bij het versturen van het drukwerk. Ik vind het zelfs een eer om deel te mogen uitmaken van deze ploeg”, getuigt de enthousiaste kelner.

Trouwe soldaten

Ook Marcel Saeytijdt is zo’n trouwe soldaat in het blauwe leger van De Croo. “We zijn er in goede en kwade dagen”, knipoogt hij. Dat de liberalen vandaag zwaar door het stof gaan heeft volgens Marcel te maken met de doorgedreven polarisatie op het politieke toneel. “Er zijn regio’s in Vlaanderen waar onze partij niets meer voorstelt en zich laat verdringen door N-VA en Vlaamse Belang, met hun forse taal. In Brakel staan we wél nog sterk”, prijst Marcel zich gelukkig.

Handjes schudden

Alexander De Croo wimpelt al onze vragen over de diepe blauwe crisis af. “Wij ontvangen hier op twee dagen toch ruim 1.500 eters. Gisteren zat de zaal bijna vol en vandaag zal het zelfs iets meer zijn”, zegt de partijleider. Hij heeft het hier best wel druk met handjes schudden en poseren voor foto’s met fans.

(Lees verder onder de foto)

Volledig scherm © Ronny De Coster

“Alexander behoort toch nog altijd tot de meest populaire politici van ons land”, analyseert vader Herman, die zijn bordje tongrolletjes combineert met een bruin biertje. “Maar we hebben een probleem”, leert hij uit de voor zijn partij desastreuze opiniepeiling. “Niet het gevoerde beleid zit fout: België staat in de top van de rijkste landen. In vergelijking met veel andere landen hebben we de economische gevolgen van de coronacrisis toch wel heel goed kunnen indijken. Maar we leven in een moeilijke tijd waarin veel mensen misnoegd zijn. Dat maakt politiek voeren extra moeilijk.”

(Lees verder onder de foto)

Volledig scherm Herman De Croo nipt van een bruin biertje. Echtgenote Françoise Desguin combineert de Normandische tongrolletjes met een glaasje wijn. © Ronny De Coster

Gespan met zeven paarden

Maar het verklaart nog niet waarom die misnoegdheid zich zo fel richt op Open Vld. “Dat is het nadeel van het premierschap. Alexander is niet de menner van één paard met twee teugels, maar moet een gespan met wel zeven paarden in het gareel houden. Dat schept bij het publiek de foute perceptie dat de partij tussen veel andere schreeuwers geen lijn heeft. We zullen de komende maanden veel tijd en energie nodig hebben om dit aan de mensen uit te leggen”, zegt Herman De Croo.

Tijd voor tombola

En dan is het plots tijd voor de tombola. De premier springt op het podium om aan te kondigen dat de verkoop van start gaat en schakelt zijn jongste zoon Tobias in om de lotjes aan de man te brengen. Het zijn kaarten van een kaartspel. “Ruiten haas” zal de premier straks door de microfoon roepen om de winnaar van de fonkelende fiets bekend te maken. Ook keukentoestellen en zelfs televisietoestellen maken lotjeskopers gelukkig.

Maandag gaat het feest hier nog door. Met een deel van de opbrengst van het tweedaagse eetfestijn trakteert het organiserende Comité Sociale Werken De Croo senioren en andersvaliden op een muzieknamiddag met ‘Helmut’s Keyboardshow.’

LEES OOK:

Volledig scherm Tobias, zoon van de premier, verkoopt lotjes. © Ronny De Coster

Volledig scherm Wie de prijzen wint, maken vader en zoon samen bekend. © Ronny De Coster

Volledig scherm © Ronny De Coster

Volledig scherm Alexander De Croo eetfestijn - Open Vld in diepe crisis, maar dat laten de bezoekers van het eetfestijn van vader Herman en zoon Alexander De Croo niet aan hun hart komen. - © Ronny De Coster

Volledig scherm © Ronny De Coster

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.