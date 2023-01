Bibliotheek gaat zes dagen dicht

RONSE Verpleeg­ster Toyah zingt blues en soul met de CPG Band in de Harmonie: “Ik ben begonnen met hobo te spelen maar dat is niet echt het meest sexy instrument”

Op vrijdag 10 februari treedt de Ronsische Toyah Vanherpe (23) met de CPG Band op in Brasserie Harmonie op de Grote Markt. Het is het tweede optreden van de klassiek geschoolde zangeres die beroepshalve verpleegster is in AZ Glorieux.

