Bestelwagen grijpt man die uitstapt na ongeval in Brakel: slachtoffer in levensgevaar

BRAKEL/RONSE Cedric Landrieu uit Belgium’s got Talent leert Brakel dansen

26 augustus Vanaf dit schooljaar biedt de Kunstacademie Vlaamse Ardennen in haar vestigingsplaats Brakel ook een opleiding dans aan voor jongeren en kinderen vanaf 8 jaar. Cedric Landrieu, bekend als de lenige duizendpoot uit het televisieprogramma Belgium’s got Talent, is de docent.