Beelden tonen hoe inbrekers op handen en voeten peperdure boomzagen stelen in Brakel: “Ze wisten dat ik in de buurt was, maar namen alle tijd”

Vlaamse Ardennen/Denderstreek “Ze zijn daar! Ein-de-lijk!” In en rond deze zeven cafeetjes moet de Omloop een echt wieler­feest worden

We hebben er lang naar verlangd en zaterdag is het zo ver: met de Omloop trekt na maanden het wielerpeloton weer over de kasseien van Vlaamse Ardennen en Denderstreek mét publiek langs de kant. Waar volgt u de openingsklassieker? In en rond deze cafés langs het parcours hebben ze alvast een echt volksfeest gepland.

25 februari