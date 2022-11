Barbecuekampioen Johan (46) begint eigen restaurant: “Tonen hoe je op grill de allerfijnste gerechten kan bereiden”

MAARKEDAL Die Winterroo­se staat na drie jaar weer op de planken met ‘Volgende vraag: geschiede­nis’

Na drie jaar gedwongen rust, staat toneelvereniging Die Winterroose opnieuw op de planken in de parochiezaal van Etikhove in de Nederholbeekstraat. ‘Volgende vraag: geschiedenis’ is een komedie over de perikelen van een quizploegje.

21 oktober