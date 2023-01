Bankautomaten verdwijnen: ontdek hier of je binnenkort in Brakel nog geld kan afhalen

MAARKEDAL In de zomer van 2023 worden buffer­grach­ten en -bek­kens aangelegd in Ellestraat: “De enige manier om einde te maken aan waterover­last”

In de zomer van 2023 worden in de Ellestraat en Hasselstraat in Maarke-Kerkem een buffergracht en bufferbekken aangelegd. Die moeten de wateroverlast, gevolg van de erosie, bestrijden.

3 januari