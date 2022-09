Auto brandt helemaal uit nadat dronken bestuurster zich vastrijdt in Dhoppebos

Brakel/Vloesberg/OudenaardeEen dame heeft zondagochtend in paniek de hulpdiensten gebeld, nadat ze met haar auto verdwaald was in het bos in Vloesberg. Ze had zich met haar wagen vastgereden, waarna het voertuig in brand vloog.