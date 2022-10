Appelen laten persen in mobiele fruitpers aan Boembekemolen in Michelbeke

Natuurpunt, dat beheerder is van de Boembekemolen en de omliggende terreinen op de grens van Michelbeke, Zwalm en Zottegem, is initiatiefnemer van de appelpersdag. Wie er appelen laat persen, kan het sap laten afvullen in vaatjes van 5 of 3 liter in pvc in karton. Deelnemen is gratis, maar vooraf reserveren is gewenst.

Meer info: info@appelperslerouge.be of 0475/26.24.80.