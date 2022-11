ACV serveerde soep op de stoep voor goed doel

BRAKEL De Vijf Seizoenen krijgt 14,5/20 in Gault & Millau: “Op dat half puntje meer hadden we stiekem ook wel gehoopt”

“Eerlijk? Dat we nog een beetje zouden klimmen, had ik eigenlijk stiekem ook wel gehoopt”, bekent Jonas Haegeman die samen met zijn zus Laurence het restaurant “De Vijf Seizoenen” in Brakel uitbaat. Superblij zijn ze dan ook dat Gault&Millau hen dit jaar nog een half punt méér geeft.

7 november