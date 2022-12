50 km per uur op alle gemeentelijke wegen in Brakel? Open Vld laat inwoners beslissen

Brakel Is gemeente vergeten om schaatswei­de te laten onderlopen? “Ach, volgende week gaat het al regenen”

Brakel beschikt wel over een schaatsweide, maar die ziet er gewoon uit als een veld vol onkruid. Ijs is er niet te bespeuren. “Pure nalatigheid: de gemeente is vergeten om de ‘kuip’ te laten onderlopen en loopt nu het gevaar, dat mensen zich op de vijver gaan wagen. Levensgevaarlijk”, sneert oppositieraadslid Hedwin De Clercq (Vooruit).

