40 jaar geleden werden ze brutaal vermoord in Guatemala, nu willen nabestaanden 8 verdachten voor het hof van assisen brengen

Het is uiterst zeldzaam, zeg maar uniek, dat moorddossiers van 40 jaar geleden nog voor een rechtbank belanden. Normaal verjaren dossiers immers na een bepaalde termijn enkele uitzondering van genocide, misdaden tegen de mensheid en oorlogsmisdaden. De drie dossiers die vandaag voor de Brusselse raadkamer werden behandeld behoren tot deze categorieën. Al even uitzonderlijk is het dat misdrijven gepleegd in het buitenland behandeld worden voor een Belgische rechtbank. Om te weten waar het over gaat moeten we maar liefst 40 jaar teruggaan in de tijd.