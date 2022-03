Zijn de appartementsprijzen in Boutersem bij de duurste van Vlaanderen? Ontdek het hier!

Lubbeek RESTOTIP. Craywinc­kel­hof in Lubbeek: kwaliteit boven alles

Het Craywinckelhof in Lubbeek is enkele jaren geleden nieuw leven ingeblazen. Sinds 2016 is het een volledig belevingscentrum met een streekbistro, brouwerij, feestzaal, bed and breakfast en vergaderzalen. Craywinckelhof brengt het beste wat het Hageland te bieden heeft samen in een prachtige gerenoveerde vierkantshoeve waar voor ieder wat wils is.

16 februari