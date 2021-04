Woning gepensioneerd koppel vat vuur: beiden ongedeerd

Hageland Bloemen­pracht in het Hageland: stap op de fiets en ontdek de mooiste bloesems met onze 8 tips

3 april Deze maand komen de bloesems weer piepen! Ideaal om in het Hageland te genieten van feeërieke natuurlandschappen, nu het sociale leven alweer op een laag pitje staat. Wij trokken de Brabantse wijngaarden in en stippelden een leuke fietsroute uit, goed voor zo’n anderhalf uur of 25,4 km fietsplezier in de beentjes. Onderweg ontdek je onder meer fruitdorp Glabbeek, de geboortestreek van Eddy Merckx, tal van kunstwerken en takeawaystops.