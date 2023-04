WEER. Zwaarbewolkt in Boutersem vanochtend

Propere en onkruid­vrije kerkhoven blijft absoluut prioritair beleid

Permanent investeren in een mooie en propere laatste rustplaats van onze dierbare overledenen is een vorm van diep respect en is onder Dorpspartijbeleid absoluut prioritair beleid in Glabbeek. “In heel wat gemeenten zijn onkruidvrije kerkhoven blijkbaar niet belangrijk en hoor je veel kritiek van inwoners.”