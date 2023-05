WEER. Vanochtend kans op gedeeltelijk bewolkt weer in Boutersem

Gezocht Bewakings­beeld: man wandelt rustig station uit nadat hij studente (19) aanrandt op trein naar Brussel

Op 15 april vorig jaar heeft een onbekende man met een rode bandana een studente van 19 aangerand op de trein tussen Leuven en Brussel. Politie en parket verspreiden nu bewakingsbeelden van de verdachte in de hoop dat iemand hem herkent. “Het is een heel traumatische ervaring voor het slachtoffer”, zegt hoofdinspecteur Carlo Cerchi van de federale spoorwegpolitie. Daarom vertelt hij in haar plaats wat er precies gebeurd is.