WEER. Stralend zonnig weer in Boutersem vandaag

Kansarmoe­de daalt voor derde jaar op rij

De kansarmoede-index in Tienen zakt voor het derde jaar op rij, van 21,8% in 2019 naar 14,8% in 2022. De stad Tienen neemt een regierol op in het lokaal sociaal beleid en legt de focus op het activeren van langdurig werklozen en het onder de knie krijgen van de Nederlandse taal. Samen met de sociale partners en de scholen wordt hier stevig op ingezet om zo iedereen de kans te geven deel uit te maken van de Tiense gemeenschap.